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لبنان

تمت ملاحقتهم بهدف السرقة... اليكم ما حصل

Lebanon 24
06-05-2022 | 07:28
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افادت مندوبة "لبنان 24" عن اصطدام شابين سوريين ببعض البيوت الزراعية في منطقة ضهور، وذلك بعدما تم ملاحقتهما بهدف سرقتهما من قبل بعض المجهولين في سيارة من نوع "مرسيدس".
 
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وأفيد ان احد الشابين تعرض لاصابة بالغة في رأسه.
 
 
 
 
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سرقة

الضهور

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