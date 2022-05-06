تمت ملاحقتهم بهدف السرقة... اليكم ما حصل

افادت مندوبة "لبنان 24" عن اصطدام شابين سوريين ببعض البيوت الزراعية في منطقة ضهور، وذلك بعدما تم ملاحقتهما بهدف سرقتهما من قبل بعض المجهولين في سيارة من نوع "مرسيدس".

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وأفيد ان احد الشابين تعرض لاصابة بالغة في رأسه.