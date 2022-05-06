هذا ما فعله أحد المقترعين اللبنانيين في السعودية!

أعلن السفير اللبناني لدى السعودية فوزي كبارة للـ"ال بي سي"، أنّه "تمّ إلغاء صوت أحد المقترعين في الرياض لأنه قام بتصوير تصويته داخل العازل، والتصوير داخل العازل ممنوع".

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