Advertisement

لبنان

هذا ما فعله أحد المقترعين اللبنانيين في السعودية!

Lebanon 24
06-05-2022 | 07:48
A-
A+
Doc-P-949462-637874455385822878.jpg
Doc-P-949462-637874455385822878.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن السفير اللبناني لدى السعودية فوزي كبارة للـ"ال بي سي"، أنّه "تمّ إلغاء صوت أحد المقترعين في الرياض لأنه قام بتصوير تصويته داخل العازل، والتصوير داخل العازل ممنوع".
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
29.47% هي نسبة الاقتراع في الرياض وعدد المقترعين بلغ 2550
lebanon 24
06/05/2022 17:59:29 Lebanon 24 Lebanon 24
إلغاء صوت جديد في القلم رقم 8 في الرياض بعد قيام ناخب بتصوير ورقة الاقتراع خلف العازل (الجديد)
lebanon 24
06/05/2022 17:59:29 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما بلغه المجموع العام لمقترعي الاغتراب... ماذا عن نسبة المشاركة؟
lebanon 24
06/05/2022 17:59:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بالارقام... كم بلغ المجموع العام للمقترعين؟
lebanon 24
06/05/2022 17:59:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الرياض

مقترع

فوزي كبارة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:20 | 2022-05-06
10:09 | 2022-05-06
07:34 | 2022-05-06
06:50 | 2022-05-06
10:51 | 2022-05-06
10:49 | 2022-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website