Advertisement

لبنان

وزير الخارجية عقد مجموعة لقاءات

Lebanon 24
06-05-2022 | 08:10
A-
A+
Doc-P-949470-637874467633879375.jpg
Doc-P-949470-637874467633879375.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب على التوالي المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا ، و سفير الاتحاد الاوروبي لدى لبنان رالف طراف وسفير سوريا علي عبد الكريم علي الذين هنأوا الوزير بو حبيب على التنظيم الجيد لانتخابات المغتربين التي بدأت اليوم وتنتهي  الاحد .
Advertisement

كما تم  البحث في مؤتمر  بروكسل 6 الذي سينعقد في التاسع والعاشر من الشهر الجاري حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة وسيتطرق الى موضوع اللاجئين السوريين في لبنان ودول الجوار.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:20 | 2022-05-06
10:09 | 2022-05-06
07:34 | 2022-05-06
06:50 | 2022-05-06
10:51 | 2022-05-06
10:49 | 2022-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website