وزير الخارجية عقد مجموعة لقاءات

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب على التوالي المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا ، و سفير الاتحاد الاوروبي لدى لبنان رالف طراف وسفير سوريا علي عبد الكريم علي الذين هنأوا الوزير بو حبيب على التنظيم الجيد لانتخابات المغتربين التي بدأت اليوم وتنتهي الاحد .كما تم البحث في مؤتمر بروكسل 6 الذي سينعقد في التاسع والعاشر من الشهر الجاري حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة وسيتطرق الى موضوع اللاجئين السوريين في لبنان ودول الجوار.