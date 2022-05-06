Advertisement

لبنان

نمو ملفوفة عملاقة زنتها أكثر من 13 كلغ في بلدة عكارية!

Lebanon 24
06-05-2022 | 08:25
A-
A+
Doc-P-949473-637874476547461978.jpg
Doc-P-949473-637874476547461978.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قدم المزارع جان ابراهيم حنا، ابن بلدة النهرية عكار، ملفوفة عملاقة نمت في ارضه زنتها اكثر من 13 كيلوغراما بقليل.
 
ولفت حنا الى ان مزروعاته المتنوعة لا يدخل اليها أي متممات غذائية كيميائية ولا يستخدم اي من الادوية الزراعية، موضحا ان هذه الملفوفة نمت بشكل غير طبيعي دون غيرها من مئات نباتات الملفوف المزروعة لديه، وهي لم تحظ بأي عناية خاصة.
Advertisement
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:20 | 2022-05-06
10:09 | 2022-05-06
07:34 | 2022-05-06
06:50 | 2022-05-06
10:51 | 2022-05-06
10:49 | 2022-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website