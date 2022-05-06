نمو ملفوفة عملاقة زنتها أكثر من 13 كلغ في بلدة عكارية!

قدم المزارع جان ابراهيم حنا، ابن بلدة النهرية عكار، ملفوفة عملاقة نمت في ارضه زنتها اكثر من 13 كيلوغراما بقليل.



ولفت حنا الى ان مزروعاته المتنوعة لا يدخل اليها أي متممات غذائية كيميائية ولا يستخدم اي من الادوية الزراعية، موضحا ان هذه الملفوفة نمت بشكل غير طبيعي دون غيرها من مئات نباتات الملفوف المزروعة لديه، وهي لم تحظ بأي عناية خاصة.

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