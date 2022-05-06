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لبنان

ابتداء من هذا التاريخ... قرار بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة

Lebanon 24
06-05-2022 | 08:38
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صدر عن وزارة الدفاع الوطني قرار يقضي بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على كافة الأراضي اللبنانية:
 
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