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لبنان

هذا ما بلغه المجموع العام لمقترعي الاغتراب... ماذا عن نسبة المشاركة؟

Lebanon 24
06-05-2022 | 09:04
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بلغ عدد المقترعين لغاية الان:
 
ايران 422 مقترعا النسبة 65.73 
قطر 3009 النسبة 40,97 
الكويت 2080 النسبة 36,11 
الاردن 203 النسبة 42.03 
البحرين 282 النسبة 44.20 
سوريا 570 النسبة 55.98 
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السعودية الرياض 2550 النسبة 29.47 
جدة 148 النسبة 32.30 
سلطنة عمان 433 النسبة 47,95 
العراق بغداد 17 النسبة 16,83 
روتانا 94 النسبة 41,59 
مصر القاهرة 119 النسبة 20,91 
الاسكندرية 51 النسبة 36.43
 
المجموع العام 11268 النسبة 36.43.
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