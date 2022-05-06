21
o
بيروت
26
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
19
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هذا ما بلغه المجموع العام لمقترعي الاغتراب... ماذا عن نسبة المشاركة؟
Lebanon 24
06-05-2022
|
09:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
بلغ عدد المقترعين لغاية الان:
ايران 422 مقترعا النسبة 65.73
قطر 3009 النسبة 40,97
الكويت 2080 النسبة 36,11
الاردن 203 النسبة 42.03
البحرين 282 النسبة 44.20
سوريا 570 النسبة 55.98
Advertisement
السعودية الرياض 2550 النسبة 29.47
جدة 148 النسبة 32.30
سلطنة عمان 433 النسبة 47,95
العراق بغداد 17 النسبة 16,83
روتانا 94 النسبة 41,59
مصر القاهرة 119 النسبة 20,91
الاسكندرية 51 النسبة 36.43
المجموع العام 11268 النسبة 36.43.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة "المستقبل" انتخابياً.. هذا ما طُلِب من الحريري
Lebanon 24
مفاجأة "المستقبل" انتخابياً.. هذا ما طُلِب من الحريري
04:00 | 2022-05-06
06/05/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسافرة تصل دبي بثلاثة أطفال وتغادر بأربعة
Lebanon 24
مسافرة تصل دبي بثلاثة أطفال وتغادر بأربعة
12:33 | 2022-05-05
05/05/2022 12:33:45
Lebanon 24
Lebanon 24
اقفال طريق المطار.. ما السبب؟
Lebanon 24
اقفال طريق المطار.. ما السبب؟
00:00 | 2022-05-06
06/05/2022 12:00:04
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-05-05
05/05/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صيف لبنان "حار جدا "وهذه هي الأسباب والتفاصيل
Lebanon 24
صيف لبنان "حار جدا "وهذه هي الأسباب والتفاصيل
02:30 | 2022-05-06
06/05/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:20 | 2022-05-06
نسبة الاقتراع تخطت الـ40%... المغتربون يواصلون ممارسة حقهم الانتخابي (صور)
10:09 | 2022-05-06
الرئيس ميقاتي خلال تفقده العملية الانتخابية: نأمل أن نبشّر اللبنانيين الأحد المقبل ببرلمان جديد يحمل التغيير
07:34 | 2022-05-06
يوم تحريج في دميت لوزير البيئة وعقيلة رئيس الحكومة وزوجات الوزراء
06:50 | 2022-05-06
المطران تابت دشّن كنيسة جديدة في هاليفاكس
10:51 | 2022-05-06
في زحلة... مواطن حاول احراق نفسه
10:49 | 2022-05-06
بعثة الإتحاد الأوروبي شرحت كيفية مراقبتها تصويت اللبنانيين في الخارج
فيديو
غواصة نووية أميركيّة جديدة (فيديو)
Lebanon 24
غواصة نووية أميركيّة جديدة (فيديو)
08:30 | 2022-05-06
06/05/2022 18:00:09
Lebanon 24
Lebanon 24
جولة داخل منزل جورج وسوف في سوريا.. شاهدوا فخامته (فيديو)
Lebanon 24
جولة داخل منزل جورج وسوف في سوريا.. شاهدوا فخامته (فيديو)
04:30 | 2022-05-05
06/05/2022 18:00:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فئران تلعب "بلاي ستيشن" وتطلق النار على الوحوش (فيديو)
Lebanon 24
فئران تلعب "بلاي ستيشن" وتطلق النار على الوحوش (فيديو)
16:00 | 2022-05-04
06/05/2022 18:00:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact