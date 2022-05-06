تساقط الثلوج وأكثر من 20 سيارة محاصرة... ماذا يحصل في الارز؟

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" "أن المنخفض الجوي المسيطر فوق لبنان أدى إلى تساقط الثلوج والبرد في محلة الارز - ضهر القضيب، ما أدى إلى محاصرة أكثر من 20 سيارة في نساف البطرك . وتعمل الان جرافات وزارة الأشغال العامة والنقل على فتح الطريق ومساعدة السيارات العالقة.

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