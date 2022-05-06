اللواء عثمان استقبل رئيس أركان الجيش اللبناني

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل ظهر اليوم 06-05-2022 في مكتبه بثكنة المقر العام، رئيس أركان الجيش اللبناني اللواء الركن أمين العرم في زيارة جرى في خلالها بحث سبل تعزيز التنسيق القائم بين قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني في جميع الميادين.

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