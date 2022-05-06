قائد الجيش عرض الاوضاع مع وزير الشؤون الاجتماعية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.



كما استقبل رئيس الاتحاد اللبناني للتاي بوكسينغ سامي قبلاوي مع وفد من الاتحاد.

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