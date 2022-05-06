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لبنان

انتخابات المغتربين... كم بلغت نسبة الاقتراع حتى الساعة؟

Lebanon 24
06-05-2022 | 09:49
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أفادت وزارة الخارجية والمغتربين أن نسبة الاقتراع في الدول الاسلامية والعربية التي تجري فيها انتخابات المغتربين اللبنانيين اليوم وصلت الى 41.37% كمعدل وسطي.
 
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