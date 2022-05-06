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لبنان

تدابير سير في الأوزاعي اعتبارًا من صباح الغد وحتّى مساء الأحد

Lebanon 24
06-05-2022 | 10:04
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 صدر عن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البلاغ التّالـــــــي:

استكمالًا للأعمال التّي تقوم بها إحدى الشركات المتعهدّة بالتعاون مع اتّحاد بلديّات الضاحية الجنوبيّة لجهة تمديد قسطل صرف مياه تابع لمشروع تصريف مياه الأمطار في محلّة الأوزاعي مع تركيب ريغارات جاهزة بمعدّل ريغار كلّ خمسين أو ستّين مترًا، اعتبارًا من مفرق دوّار السمكة باتجاه مخرج برج البراجنة (ملحمة صفوان) المسلك الشرقي.
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لذلك، سيتمّ تحويل السير من دوّار السمكة باتجاه ملعب العهد وأوتوستراد الأسد اعتبارًا من الساعة 7،00 من تاريخ 7/5/2022 ولغاية الساعة 18،00 من تاريخ 8/5/2022.

يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، تسهيلاً لحركة المرور.
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