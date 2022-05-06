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لبنان

الرئيس ميقاتي خلال تفقده العملية الانتخابية: نأمل أن نبشّر اللبنانيين الأحد المقبل ببرلمان جديد يحمل التغيير

Lebanon 24
06-05-2022 | 10:09
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زار  رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي غرفة العمليات في وزارة الخارجية لتفقد سير  الانتخابات النيابية  في الدول العربية والاسلامية التي تعتمد يوم الجمعة كيوم عطلة اسبوعية .
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بعد الزيارة صرح الرئيس ميقاتي بالآتي:اطلعت على سير العملية الانتخابية في الدول التي يعتبر فيها يوم الجمعة يوم عطلة اسبوعية، كما إطلعت على الاحصاءات وكل ما يحدث من متابعة. وقد هنأت وزارة الخارجية والسلك الديبلوماسي كما واشكر طلاب الجامعة اللبنانية المتطوعين الذين يتابعون العمل في كل قلم ،ويتابعون اي اشكال يحدث وتتم معالجته لحظة بلحظة  واقول من كل قلبي " الله يتمم على خير" وان شاء الله نكون مساء الاحد في الخامس عشر من ايار مرتاحين ايضا ونُبشر اللبنانيين ببرلمان جديد يمكن ان يُحدث التغيير المرتقب.
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