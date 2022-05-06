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لبنان
الراعي استقبل سفير باكستان وعبد الصمد ووفد الرابطة الأرثوذكسية
Lebanon 24
06-05-2022
|
10:38
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم، في الصرح البطريركي ببكركي، سفير باكستان سلمان آثار في زيارة بروتوكولية.
وتحدث آثار عن "أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين على كل الأصعدة"، مشيرا إلى أن "الجماعة المسيحية في باكستان كبيرة تبلغ نحو 2.6 مليون نسمة، وهي تعيش بتناغم مع إخوتها المسلمين".
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والتقى المرشح عن مقعد جبيل الدكتور وليد خوري، ثم رئيس الرابطة الأرثوذكسية الدكتور صلاح رستم، مسؤولة العلاقات العامة زينة خوري وأمين الشؤون الإدارية المحامي رشدي المعلوف.
وشدد رستم على "انفتاح الرابطة الأرثوذكسية على المجتمع المسيحي في لبنان بمكوناته المتنوعة من ماروني وسرياني وبروتستانتي وكاثوليكي"، وقال: "إن الرابطة هي من أولى الروابط الدينية التي تأسست في لبنان منذ 42 سنة، وهي اليوم تعزز علاقتها بالرابطة المارونية في سبيل خدمة المجتمع المسيحي ومساعدته على الحفاظ على مقومات وجوده".
وكان الراعي استقبل الوزيرة السابقة منال عبد الصمد، وتم البحث في الأوضاع العامة والمستجدات على الساحة الداخلية.
ومن زوار الصرح أيضا، مديرة الشؤون القانونية لهيئة الأسواق المالية في لبنان كالين معراوي المرشحة للانتخابات التشريعية الفرنسية، التي طلبت "بركة الراعي"، وأبلغته عن "مشروعها الانتخابي الذي يصب في المبادىء نفسها التي ينادي بها الراعي".
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