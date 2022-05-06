Advertisement

لبنان

بعثة الإتحاد الأوروبي شرحت كيفية مراقبتها تصويت اللبنانيين في الخارج

Lebanon 24
06-05-2022 | 10:49
A-
A+
Doc-P-949514-637874562545165918.jpg
Doc-P-949514-637874562545165918.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات في لبنان 2022 في بيان، أنها "ستنشر 16 فريقا في مهمة قصيرة المدة لمراقبة تصويت اللبنانيين مباشرة في الخارج. الفرق، المكونة من شخصين من جنسيات مختلفة، سيحضرون في 13 بلدا أوروبيا، هي: النمسا، بلجيكا، فرنسا (ثلاثة فرق)، ألمانيا (فريقان)، اليونان، هولندا، هنغاريا، إيطاليا، لكسمبرغ، رومانيا، إسبانيا، السويد، وسويسرا".
Advertisement
 
وأوضحت أنه "في هذه الأثناء، سيتناوب محللو الفريق الرئيسي والمراقبون التابعون للاتحاد الأوروبي اليوم ونهار الأحد إلى وزارة الخارجية والمغتربين في بيروت لمراقبة العملية الإنتخابية مباشرة. وفي 15 أيار، ستكون البعثة حاضرة عند فرز صناديق الاقتراع القادمة من الخارج واحتساب الأصوات".
 
وأشارت الى أنه "نهار الأحد 8 أيار في تمام الساعة 12 ظهرا، سيقوم نائب رئيس المراقبين السيد ياريك دوماينسكي بزيارة تفقدية الى غرفة العمليات الخاصة بإدارة ومراقبة الإنتخابات النيابية في الخارج في وزارة الخارجية والمغتربين، وسيدلي بعدها بتصريح أمام الصحافيين عن كيفية مراقبة البعثة لافتتاح مراكز الإقتراع في الخارج.
 
وللحصول على مزيد من المعلومات ومتابعة آخر المستجدات زيارة مواقع البعثة:
Twitter: https://twitter.com/eueomlebanon22
Facebook: https://www.facebook.com/EUEOMLebanon22
Instagram: https://www.instagram.com/EUEOMLebanon2022".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:00 | 2022-05-06
14:09 | 2022-05-06
18:00 | 2022-05-06
16:32 | 2022-05-06
15:12 | 2022-05-06
15:01 | 2022-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website