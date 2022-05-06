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لبنان

في زحلة... مواطن حاول احراق نفسه

Lebanon 24
06-05-2022 | 10:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام أحد المواطنين في زحلة بسكب مادة البنزين على جسده بهدف اضرام النار واحراق نفسه.
 
وفي التفاصيل وفي اللحظات الاولى لاضرامه النار في نفسه تمكن الاهالي من مساعدته واطفائها وقاموا بنقله الى احد مستشفيات المنطقة.
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