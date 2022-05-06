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لبنان

اللواء عثمان يهنّئ آمر مفرزة سير بعبدا والعناصر على جهودهم في فتح مجاري المياه على طريق خلدة

Lebanon 24
06-05-2022 | 11:10
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم 06/05/2022 في مكتبه في ثكنة إبراهيم الخوري - المقرّ العام، آمر مفرزة سير بعبدا في وحدة الدرك الإقليمي المقدّم حسين دياب يرافقه الملازم الأول جورج الطويل وعدد من عناصر المفرزة، وهنّأهم على جهودهم التّي بذلوها اعتبارًا من الساعة 03،00 وحتّى الساعة 8،00 من تاريخه -وبشكلٍ متواصل- على فتح مجاري المياه التّي أُغلقت بسبب هطول الامطار فجرًا وادت الى اقفال طريق خلدة واحتجاز بعض المواطنين اثر تعطُّل سياراتهم حيث تم سحبها من المكان، وقد تداول المواطنون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا عدّة للعناصر أثناء قيامهم بفتح الطريق.
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وأعرب المدير العام أنّ عملهم يؤكّد أن عناصر قوى الأمن الداخلي لديهم حسّ بالانتماء وحبّ الوطن رغم كلّ الصعاب الاقتصاديّة التّي يمرّون بها.
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