في الروشة: وضعوا يافطات وإعلانات وأسلاكًا كهربائية على عمود بطريقة غير قانونية... فسقط

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه و"للمرة الثانية خلال أيام قليلة تكررت حادثة سقوط عمود انارة وهذه المرة في منطقة الروشة حيث سقط عمود انارة على الطريق العام جراء وضع يافطات واعلانات واسلاك كهربائية عليه بطريقة غير قانونية، ولولا تدخل العناية الالهية لكانت الاضرار تخطت الماديات وطالت أرواح المواطنين وهددت سلامة المشاة والسيارات المارة في المكان.وقد عمل رجال فوج الاطفاء على قطع السير في المكان و فصل التيار الكهربائي عن العامود و نقلة من وسط الطريق الى مكان آمن لعدم عرقلة حركة السير في المحلة.كما كلّف محافظ بيروت القاضي مروان عبود مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بتسطير محاضر ضبط بحق المسؤولين عن وضع تلك اليافطات والاعلانات بالاضافة الى أصحاب المبنى الذي استعمل عامود الانارة لتمرير الكابل الكهربائي بشكل غير قانوني .