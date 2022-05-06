وزارة الثقافة: كبارة عرض مع اليونسكو تسريع قرار وضع معرض رشيد كرامي على لائحة التراث

أعلنت وزارة الثقافة في بيان، أن "الدكتور فواز كبارة زار خلال وجوده في العاصمة الفرنسية، يرافقه الديبلوماسي في بعثة لبنان في باريس نديم صوراتي، مكتب السكرتيرة العامة لمنظمة اليونسكو، وبحث مع فريق عملها المؤلف من رولاند هوسون وندى الحسن، في إطار استشارة وزارة الثقافة لكبارة، في تسريع إصدار المنظمة قرارا لوضع ملف معرض رشيد كرامي الدولي - طرابلس على لائحة التراث وتخصيص الدعم المادي اللازم للمباشرة بأشغال الترميم والصيانة الضرورية، وذلك ضمن متابعة كبارة موضوع إدراج المعرض على لائحة التراث العالمي منذ ستة أشهر".

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