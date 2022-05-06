Advertisement

لبنان

القوات: نأسف لإصرار وزير الخارجية على مواصلة تغطية مَن قرر تزوير إرادة المغتربين

Lebanon 24
06-05-2022 | 13:03
A-
A+
Doc-P-949580-637874644916647436.jpg
Doc-P-949580-637874644916647436.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أسفت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" في بيان، ل"إصرار وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبد الله بو حبيب على مواصلة تغطية مَن قرر تزوير إرادة المغتربين وتبني كذبة رمي مسؤولية توزيع الناخبين على عاتق الأحزاب في تزوير ما بعده تزوير وكذب ما بعده كذب".
Advertisement
 
وإذ تمنت أن "يحافظ الوزير بو حبيب على صورته الأكاديمية"، قالت: "لكنه يصر، ويا للأسف، على الظهور بصورته الحقيقية التي حولته إلى غطاء لمشروع تزويري لإرادة الناس، حيث كرر اليوم ادعاءه الكاذب بأن "الأخطاء حصلت عندما بادرت الأحزاب الى تسجيل المقترعين وليس عندما تسجل المواطن بنفسه"، فيما شكاوى الناس على هذا المستوى أكثر من أن تعد وتحصى، ومن الثابت والواضح والأكيد والمعلوم أن الماكينات الانتخابية لا توزِّع الناخبين على أقلام الاقتراع، إنما وزارة الخارجية والقنصليات هي التي تتخذ القرار بتوزيع الناخبين، وبالتالي من يحدِّد أين يصوِّت المقترع هي وزارة الخارجية فقط لا غير".
 
وأسفت ل"إصرار الوزير بو حبيب على مواصلة استغباء اللبنانيين، رغم المطالبات المتكررة من المطارنة والجالية والجمعيات والناس، الأمر الذي اضطرنا للمرة 100 إلى إعادة توضيح هذه النقطة من أجل وضع حد للكذب المتمادي والمكشوف والهادف إلى التلاعب في توزيع المغتربين على أقلام الاقتراع من أجل عرقلة الاستحقاق الانتخابي في بلاد الانتشار وخفض نسبة المشاركة، لأن المغتربين غير الخاضعين لترهيب الفريق الحاكم وترغيبه سيصوتون ضد من يخطف الدولة ويغطي خاطفها".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:00 | 2022-05-06
14:09 | 2022-05-06
18:00 | 2022-05-06
16:32 | 2022-05-06
15:12 | 2022-05-06
15:01 | 2022-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website