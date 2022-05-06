Advertisement

لبنان

قائد الجيش عرض الاوضاع مع وزير الشؤون واستقبل رئيس الاتحاد اللبناني للتاي بوكسينغ

Lebanon 24
06-05-2022 | 13:35
A-
A+
Doc-P-949587-637874662077179431.png
Doc-P-949587-637874662077179431.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. 
 
كما واستقبل رئيس الاتحاد اللبناني للتاي بوكسينغ سامي قبلاوي على رأس وفد من الاتحاد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفير اللبناني لدى السعودية فوزي كبارة لـ"الجديد": لا تمديد لعملية الاقتراع في انتخابات المغتربين
lebanon 24
07/05/2022 05:27:22 Lebanon 24 Lebanon 24
جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام
lebanon 24
07/05/2022 05:27:22 Lebanon 24 Lebanon 24
سفارة لبنان في أوتاوا: لعدم توزيع منشورات أو أي مستندات لمصلحة مرشح أو لائحة طيلة يوم الانتخاب ضمن مركز الاقتراع
lebanon 24
07/05/2022 05:27:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي: مشاركة اللبنانيين بالخارج في الانتخابات مؤشر جيد على الرغبة بالتغيير
lebanon 24
07/05/2022 05:27:22 Lebanon 24 Lebanon 24

جوزاف عون

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:00 | 2022-05-06
14:09 | 2022-05-06
18:00 | 2022-05-06
16:32 | 2022-05-06
15:12 | 2022-05-06
15:01 | 2022-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website