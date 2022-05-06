قائد الجيش عرض الاوضاع مع وزير الشؤون واستقبل رئيس الاتحاد اللبناني للتاي بوكسينغ

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.



كما واستقبل رئيس الاتحاد اللبناني للتاي بوكسينغ سامي قبلاوي على رأس وفد من الاتحاد.

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