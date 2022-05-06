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لبنان

مولوي: مشاركة اللبنانيين بالخارج في الانتخابات مؤشر جيد على الرغبة بالتغيير

Lebanon 24
06-05-2022 | 13:59
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أشار وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مداخلة مع قناة "الحدث" إلى أن "مشاركة اللبنانيين بالخارج في الانتخابات اليوم مؤشر جيد على الرغبة بالتغيير"، لافتًا إلى أن "اللبنانيين المنتشرين جزء من النسيج اللبناني"، متمنياً أن تكون نسبة الاقتراع في الداخل جيدة ايضاً وأن يختار اللبنانيون ممثليهم الحقيقيين والصادقين لولائهم لوطنهم.
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وشدد مولوي على انه "ليس هناك من سبب لعدم إجراء الانتخابات النيابية"، وقال: "إننا نعمل كل يوم لإنجاز الاستحقاق بشفافية".
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