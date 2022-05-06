الجولة الأولى من انتخابات المغتربين تنتهي بأجواء هادئة... ونسبة الاقتراع نحو 59%

بأجواء ديمقراطية ومن دون حصول أي مشكلات لافتة، انتهت الجولة الأولى من انتخابات المغتربين التي جرت في بعض دول الانتشار عند الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، تزامنًا مع مواكبة محلية من الحكومة اللبنانية ومن الوزارات المختصة لاسيما وزارة الخارجية والمغتربين.وأكد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب بعد انتهاء المرحلة الأولى من انتخابات المغتربين أن "نسبة الاقتراع بلغت حوالي 59% مقارنة بـ56% عام 2018 لكّن الاختلاف يكمن في الأعداد الكبيرة المسجّلة".وأضاف: "النسبة الاكبر في سوريا نحو 84% وثم طهران 74% ثم قطر 66% يليها الكويت والاردن 60 % والبحرين 66% والسعودية 49% وعمان 66% وبغداد 48% ومن ثم مصر"، مشيرًا إلى أن "كان هناك اتصال مباشر بين الارض والمكتب هنا والقرارات كانت تتخذ بسرعة خصوصا بالنسبة للمخالفات".

ولفت إلى أن "كان هناك تجاوزات في عدد من الدول وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بسرعة ولم تؤد لعرقلة سير العملية الانتخابية"، وقال: "نحن وسيلة لوزارة الداخلية لإجراء الانتخابات في الخارج لأنه لدينا دبلوماسيين ووجود في الخارج وأفضل طريقة للرد على الشائعات هي القيام بالعمل كما يجب أن يكون.

وينتظر أن تجرى المرحلة الثانية من انتخابات المغتربين يوم الأحد المقبل.وكان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي زار غرفة العمليات في وزارة الخارجية لتفقد سير الانتخابات النيابية، حيث صرح بعد الزيارة قائلًا: "اطلعت على سير العملية الانتخابية في الدول التي يعتبر فيها يوم الجمعة يوم عطلة اسبوعية، كما اطلعت على الاحصاءات وكل ما يحدث من متابعة. وقد هنأت وزارة الخارجية والسلك الديبلوماسي كما واشكر طلاب الجامعة اللبنانية المتطوعين الذين يتابعون العمل في كل قلم، ويتابعون اي اشكال يحدث وتتم معالجته لحظة بلحظة واقول من كل قلبي " الله يتمم على خير" وان شاء الله نكون مساء الاحد في الخامس عشر من ايار مرتاحين ايضا ونُبشر اللبنانيين ببرلمان جديد يمكن ان يُحدث التغيير المرتقب".وانطلق اقتراع المغتربين في تمام السابعة صباحا بتوقيت بيروت في كل من الدول الآتية:المملكة العربية السعودية حيث يبلغ العدد الاجمالي للناخبين 13,105 ناخبين يتوزعون على 30 قلم اقتراع في كل من مدينتي الرياض في مركز السفارة اللبنانية وجدة مركز القنصلية العامة.وفي قطر حيث يبلغ عدد الناخبين 7,344 ناخبا يتوزعون على 17 قلم اقتراع في المدرسة اللبنانية في قطر.وفي الكويت حيث يبلغ عدد الناخبين الاجمالي 5,760 يتوزعون على 14 قلم اقتراع في مركز اقتراع واحد في مبنى السفارة اللبنانية.وفي سوريا بدأت ايضا عملية الاقتراع عند السابعة صباحا. يبلغ عدد الناخبين 1,018 ناخبا يتوزعون على ثلاثة اقلام اقتراع في مركز اقتراع واحد في مبنى السفارة اللبنانية.وفي مملكة البحرين فتحت السفارة اللبنانية في المنامة ابوابها امام المقترعين وعددهم 638 مقترعا موزعين على قلمي اقتراع في مركز اقتراع واحد.أما في الأردن انطلقت عملية الاقتراع عند السابعة صباحا في السفارة اللبنانية ويبلغ عدد الناخبين الاجمالي 483 موزعين على قلمي اقتراع.في العراق بدأت عند السابعة صباحا بتوقيت بيروت عملية الاقتراع ويبلغ عدد الناخبين الاجمالي 327 مقترعا موزعين على قلمي اقتراع في كل من السفارة اللبنانية في بغداد و فندق "روتانا".