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لبنان

رابطة الأساتذة المتفرغين أعادت طلب موعد من الرئيس عون لاستكمال النقاش في القضايا التربوية

Lebanon 24
06-05-2022 | 16:32
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عقدت "الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية" اجتماعا طارئا برئاسة عامر حلواني وحضور الأعضاء، "على أثر الاعتصام الذي نفذته الهيئة التنفيذية أمام السرايا الحكومي تزامنا مع إنعقاد جلسة مجلس الوزراء، بمشاركة الزملاء المتعاقدين والمدربين وقد تم لقاء جانبي مع رئيس مجلس الوزراء في حضور وزير التربية والتعليم العالي ووزير الشباب والرياضة، وحضر قسم من الاجتماع المدير العام القصر الجمهوري"، على ما جاء في البيان.
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وارتات الهيئة التنفيذية، بعد اللقاء،"إعادة طلب موعد من  رئيس الجمهورية من أجل استكمال النقاش في المسائل التي تعتبرها الحكومة خلافية والتي تعطل إقرار ملفات الجامعة، أملا بالاستفادة من الأيام القليلة المتبقية قبل تحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، بخاصة وأن عدد كبير من السادة الوزراء وعلى رأسهم دولة رئيس مجلس الوزراء أكدوا استعدادهم السير بالملفات كما وردت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ما أن تزلل العقبات التي تحول دون إقرارها".

"وسيعقد رئيس الهيئة التنفيذية مؤتمرا صحافيا، الجمعة في 13 ايار 2022 الساعة 12 ظهرا في مقر الرابطة - بئر حسن، "لوضع الزملاء الأساتذة والطلاب وأولياء أمورهم  والرأي العام بمجمل القضايا التي رافقت اعلان التوقف القسري عن التعليم ونتيجة الاتصالات واللقاءات".
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