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لبنان

العثور على جثّة هامدة في زيتون أبي سمراء

Lebanon 24
06-05-2022 | 18:00
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عُثِر على مواطن في العقد السادس من عمره جثة هامدة في زيتون ابي سمراء خلف مشروع النسائم.
وقد هرعت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاجهزة الامنية الى المكان وبعد الكشف على الجثة تبين ان حالة الوفاة طبيعية.
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كما تمّ نقلها لاحقاً الى مستشفى دار الشفاء.
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جثة

ابي سمراء

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