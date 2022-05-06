العثور على جثّة هامدة في زيتون أبي سمراء

عُثِر على مواطن في العقد السادس من عمره جثة هامدة في زيتون ابي سمراء خلف مشروع النسائم.

Advertisement

وقد هرعت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاجهزة الامنية الى المكان وبعد الكشف على الجثة تبين ان حالة الوفاة طبيعية.كما تمّ نقلها لاحقاً الى مستشفى دار الشفاء.