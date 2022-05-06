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لبنان

متابعة حكومية لانتخابات المغتربين... ميقاتي: نأمل أن يحدث التغيير المرتقب

Lebanon 24
06-05-2022 | 22:59
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تابعت الحكومة مراحل اليوم الأول من انتخابات المغتربين بارتياح تام، فزار رئيس الوزراء نجيب ميقاتي غرفة العمليات في وزارة الخارجية لتفقد سير الانتخابات.
وقال: "اطلعت على سير العملية الانتخابية في الدول التي يعتبر فيها يوم الجمعة يوم عطلة أسبوعية، كما إطلعت على الإحصاءات وكل ما يحدث من متابعة. وقد هنأت وزارة الخارجية والسلك الديبلوماسي كما وأشكر طلاب الجامعة اللبنانية المتطوعين الذين يتابعون العمل في كل قلم ويتابعون أي إشكال يحدث وتتم معالجته لحظة بلحظة  وأقول من كل قلبي "الله يتمم على خير" وإن شاء الله نكون مساء الأحد في الخامس عشر من أيار مرتاحين أيضاً ونُبشر اللبنانيين ببرلمان جديد يمكن أن يُحدث التغيير المرتقب".
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وفيما تابع رئيس الجمهورية ميشال عون التطورات عبر بقائه على اتصال مع وزير الخارجية والمغتربين، اعتبر وزير الداخلية بسام مولوي من وزارة الخارجية، أنه "وصلنا اليوم لأول محطة من محطات مهرجان الديمقراطية وفرح اللبنانيين، ونقول للجميع إن “اليوم اللي نطرتوه وصل”. وأشار إلى "أننا نتابع منذ الصباح مع كل المعنيين في الخارجية العملية الانتخابية ولا إشكالات" مؤكدا أن "الوضع الأمني جيد والقوى الأمنية في جهوزية تامة، ومستمرون بالعمل الأمني الاستباقي، وأدعو المواطنين للاطمئنان لكن يجب أن نكون دائماً حذرين". وأضاف: "اللبنانيون ينتظرون "بكرا أحلى وبكرا أفضل" وهذا الغد نصنعه من خلال الاقتراع".
 كما لفت إلى أنه “اقترحنا تجديد جواز السفر ليوم الانتخاب في لبنان و”كنت مصر إنو يقطع الاقتراح وما قطع ماشي الحال” لكن سأعيد طرح الموضوع خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة وهذا موضوع عدالة وحق”.
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