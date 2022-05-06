Advertisement

لبنان

الدعم الإنساني مُؤشّر على مرحلة صعبة ومسار إصلاحي مُعقّد

Lebanon 24
06-05-2022 | 23:08
A-
A+
Doc-P-949640-637875006558074843.jpg
Doc-P-949640-637875006558074843.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت هيام عيد في" الديار":
 
أوساط ديبلوماسية مطّلعة، كشفت عن أن التوجّه لدى المجتمع الدولي إلى التركيز في الوقت الراهن على إنشاء صندوق للمساعدات الإنسانية، يحمل في طياته مؤشرات على عدم وجود أية ثقة دولية بقدرة لبنان على الإلتزام بالإصلاح، على الرغم من وعد الحكومة بالإصلاحات والتشريعات المالية المطلوبة من صندوق النقد. ولذا، فإن الهدف من إنشاء هذا الصندوق، يؤكد أن المرحلة المقبلة لن تكون سهلة على المستوى الإجتماعي، وبالتالي، فإن المواطنين كما المؤسّسات الرسمية، سيواجهون تحدّي تأمين المستلزمات الأساسية من أجل استمرار انتظام العمل المؤسّساتي ولو بالحد الأدنى، على صعيد تأمين الدواء والقمح والمحروقات الضرورية، خصوصاً في حال بقي الواقع السياسي على حاله من انعدام التوافق على خطةٍ للإنقاذ والتعافي، تؤدي إلى الخروج من النفق.
Advertisement
وإذا كان حصول الإنتخابات في موعدها، على حدّ قول الأوساط نفسها، بمثابة المؤشّر الإيجابي على احترام المواعيد الدستورية الآن، وفي الأشهر المقبلة أيضاً، فإن إعلان النوايا لن يكون كافياً لإقناع المؤسّسات الدولية بوجود قرار سياسي بالمعالجات المطلوبة للأزمتين المالية والإقتصادية، وبالتالي، فإن الصورة على أرض الواقع، هي التي تشكل المستند والأساس لأي مقاربة خارجية، على وجه الخصوص بالنسبة للدول المانحة، وليس فقط صندوق النقد الدولي، ووفق هذه الصورة اليوم فإن التحديات كبيرة وعديدة، وهي مرشحة لأن تتزايد مع طي صفحة الإنتخابات النيابية، لأن المسار طويل ويتطلّب تسريع الخطوات الحكومية والنيابية من أجل التعويض عن مرحلة التأخير التي طالت، حيث أنه كان من المفروض، وكما تكشف الأوساط نفسها، أن تبدأ المعالجات والإصلاحات منذ العام 2017 وليس منذ 2019 بعدما انفجرت الأزمة في الشارع.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2022-05-07
04:06 | 2022-05-07
04:00 | 2022-05-07
03:45 | 2022-05-07
03:45 | 2022-05-07
03:39 | 2022-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website