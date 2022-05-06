المغتربون المهجّرون الأحرار

كتب طوني فرنسيس في" نداء الوطن":

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ناخبو المغتربات، وامس شهدنا نموذجاً لممارستهم في دول الخليج العربي ، قدموا في ما سمعناه منهم وفي إقبالهم على الاقتراع نموذجاً لأهلهم المقيمين في اصرارهم على الانتخاب والتغيير. الدول التي تحتضنهم قدمت لهم عوناً لممارسة واجبهم . بدا هؤلاء في كثافة تسجيلهم واقتراعهم واصرارهم على إحداث نقلة في اسباب هجرتهم وتهجيرهم ، عازمين على تحقيق شيء ما كان بدأ يرتسم في اذهانهم منذ انتفاضة تشرين الشعبية الوطنية . كانوا أكثر حرية لأنهم امتلكوا قرار معيشتهم وصحتهم وأمنهم وتعليم ابنائهم في دول تحترم جهدهم وعملهم ، فلم يعودوا مواطنين مقيمين يجري اذلالهم ، خصوصاً عشية الانتخاب ، بسبب رشوة أو فاتورة مستشفى ، وهم في إقبالهم ورغبتهم بالتغيير يثيرون امالاً كبيرة لدى اهلهم ويشدّون من عزمهم وعزيمتهم .اللبنانيون في الخارج يريدون القول ان بلدهم سيبقى حراً وأنهم أحرار في بلدان تحترمهم ، ولن يُساقوا مثل الناخبين الذين يُهجَّرون قطعاناً ويساقون قطعاناً في مهرجان الروح والدم.