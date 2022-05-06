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لبنان

خطاب مركزي لجنبلاط مساء ونصرالله يطل الاثنين

Lebanon 24
06-05-2022 | 23:16
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يطل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في الثامنة والثلث من مساء اليوم أي قبل أسبوع من موعد الاستحقاق النيابي، حيث سيلقي خطاباً مركزياً خلال مهرجان للحزب التقدمي الاشتراكي في مؤسسة "العرفان التوحيدية" في الشوف. وأكدت مصادر الاشتراكي ل" النهار" أن إطلالة جنبلاط اليوم ستكون مميزة وتتضمن كلاماً نوعياً، يرتبط بالعديد من الاستحقاقات وليس فقط بالانتخابات النيابية. وأشارت إلى أن الكلمة ستكون مفصلية، وستتضمّن مواقف مهمة جدا.
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كما سيضع فيها جنبلاط توجهاً أساسياً في ما يتعلق بالمرحلة السياسية المقبلة.

كذلك يتحدّث الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله تحت عنوان (باقون نحمي ونبني) عند الساعة الخامسة من عصر يوم الاثنين المقبل في مدينة صور – ملعب الآثار مقابل مجمع الإمام الحسين.
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