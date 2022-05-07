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لبنان

تقرير أمني رسمي: هذا القضاء قد يشهد إشكالات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-05-2022 | 01:18
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أنهت الأجهزة الأمنية المعنية اعداد  تقرير تم تقديمه الى المراجع  المعنية عن المراكز التي يتوقع  أن تشهد، في يوم الاقتراع، حماوة زائدة أو إشكالات.
وقد اظهرت المعطيات المتوافرة أن احد اقضية جبل لبنان، وهو قضاء مختلط وحصلت فيه  إشكالات امنية قبل  أشهر، من المحتمل أن يشهد حماوة في عدد من مراكز الاقتراع الموضوعة في مدارسه الساحلية، لذلك سيتم إتخاذ إجراءات إستثنائية في هذه المراكز ابتداء من يوم السبت  المقبل وحتى الإثنين.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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