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لبنان

خلاف بين مرشحين بسبب "الابتزاز"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-05-2022 | 01:30
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حصل خلاف بين مرشحَين على لائحة واحدة في دائرة كسروان- جبيل، سببه، وفق المعلومات، أن مرشح جبيل  الذي كان يبني كل حملته على "المساعدات المالية" اوقف الدفع، وعندما سأله زميله الكسرواني عن السبب ، جاءه الجواب أن ليس لديه اموالا كافية ، طالباً مدّه بمبلغ معين لإستكمال المعركة، الامر الذي  إعتبره المرشح الكسرواني "إبتزازاً".
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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