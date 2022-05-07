خلاف بين مرشحين بسبب "الابتزاز"

حصل خلاف بين مرشحَين على لائحة واحدة في دائرة كسروان- جبيل، سببه، وفق المعلومات، أن مرشح جبيل الذي كان يبني كل حملته على "المساعدات المالية" اوقف الدفع، وعندما سأله زميله الكسرواني عن السبب ، جاءه الجواب أن ليس لديه اموالا كافية ، طالباً مدّه بمبلغ معين لإستكمال المعركة، الامر الذي إعتبره المرشح الكسرواني "إبتزازاً".

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