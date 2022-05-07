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لبنان

من هذا البلد... وصول أولى صناديق الاقتراع الى لبنان!

Lebanon 24
07-05-2022 | 01:26
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وصلت صباح اليوم  الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، طائرة تابعة للطيران التركي قادمة من العاصمة الايرانية طهران، وعلى متنها الحقيبة الدبلوماسية التي يرافقها سفير لبنان عباس حسن، وهي عبارة عن صندوقين من اصوات اللبنانين الذين اقترعوا يوم أمس في طهران.  
 
وتسلم الصندوق في المطار من وزارة الخارجية القنصل منصور شيا واسامة الحايك من مديرية الشؤون السياسية في وزارة الداخلية، حيث تم تسطير محضر بذلك، لتتسلمها بعد ذلك عناصر من قوى الأمن الداخلي التي ستنقلها بدورها الى مصرف لبنان. 
 
واشار السفير عباس حسن الى ان "عملية الاقتراع كانت طبيعية في ظل اندفاع اللبنانيين لممارسة حقهم بالانتخاب، وانتهت عملية التصويت عند العاشرة ليلا. وتحتوي تلك الصناديق على أربعمائة وسبعين صوتا لقلمي انتخاب".
 
إشارة الى أن نسبة الاقتراع في طهران سجلت 74 % .

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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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