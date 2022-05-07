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لبنان

سفير لبنان في كانبيرا: الاستعدادات اكتملت لاقتراع المغتربين.. ماذا عن آلية المراقبة؟

Lebanon 24
07-05-2022 | 01:32
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 أعلن سفير لبنان في كانبيرا ميلاد رعد أن "الاستعدادات اكتملت لاجراء عملية  اقتراع المغتربين في اوستراليا دون اية عراقيل".
 
وأكد أن "البعثة الدبلوماسية في اوستراليا على مسافة واحدة من الجميع، وان السفارة والقنصليات تعمل بكل جهد من اجل إنجاح عملية الاقتراع رغم الإمكانات  البشرية واللوجيستية المحدودة". 
 
وشدد على "اهمية نشر الاجواء الايجابية المتعلقة بالانتخابات بعد الضجة الاعلامية التي اثيرت حول مسألة توزيع أقلام الاقتراع بطريقة ادت الى توزيع أفراد العائلة الواحدة على مراكز اقتراع تفصل بينها مسافات طويلة"، موضحا أن "وزارة الداخيلة والبلديات التي تشرف على عملية الانتخابات وتنظيمها قررت هذا العام توزيع المنتخبين على أقلام اقتراع حسب الرمز البريدي لمنطقة سكنهم في أوستراليا لتسهيل الأمر عليهم، وكان ذلك أمرا إجرائيا لا يتضمن أي سوء نية ولم يهدف الى العرقلة اطلاقا في حين انه في العام 2018 تم اعتماد توزيع المقترعين  على اساس القضاء الذي يتبعون له في لبنان". 
 
وحول شفافية عملية الاقتراع، اوضح انه توجد  كاميرات ثابتة في مراكز واقلام الاقتراع تنقل بالوقائع تفاصيل عملية الانتخاب منذ فتح الصناديق حتى اقفالها وتسليمها الى شركة النقل، وكل هذه الوقائع يمكن متابعتها في غرفةالعلميات الخاصة بالانتخابات في وزارة الخارجية.
 
واوضح ان "السفارة اللبنانية في كانبيرا تشرف على مراكز الاقتراع في 4 مدن ستجري فيها الانتخابات وهي، هيكانبيرا، برزبن، ادلايد وبيرث، إضافة الى المراكز التي تشرف عليها قنصلية سيدني وملبورن في ولايتي نيوساوث ويليز وفكتوريا كما بات معروفا".

 
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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