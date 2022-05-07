موقفٌ جديد للمفتي قريباً

من المُنتظر أن يُدلي مفتي الجمهورية اللبنانيّة الشيخ عبد اللطيف دريان برسالةٍ جديدة قريباً يُجدّد فيها دعوة الطائفة السنّية للتوجه الى المشاركة الكثيفة في الانتخابات النيابيّة.

وأشارت مصادر حزبية مطلعة "إلى أنّ المفتي دريان على تواصل مع الرئيس سعد الحريري"، موضحة" أنّ الأخير لم يعترض على رسالة المفتي الأخيرة في اليوم الأول من العيد ، لكن ربما جاء موقف مسؤول في "تيار المستقبل" في توقيت خاطئ، قبل ان يتم توضيح الموضوع".