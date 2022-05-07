مفاجآت في "الشمال الثالثة"

تتوقع مصادر مطلعة" حصول مفاجآت حقيقية في دائرة الشمال الثالثة (البترون، الكورة، بشري وزغرتا) خصوصا أن مقعدين أو أكثر لا يمكن حسمهما الا في اللحظات الاخيرة لعملية الفرز بسبب تقارب النسب بين بعض اللوائح".

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وتقول المصادر "إن عدد المقاعد التي ستفوز بها اللوائح في هذه الدائرة ليس اللغز الوحيد، بل أيضا توزيع هذه المقاعد على الاقضية سيشكل مفاجأة ايضا إذ لن تكون هناك اقضية مغلقة وستختلط الاوراق الانتخابية بشكل كبير".