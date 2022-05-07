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لبنان

بعد الامطار والثلوج على المرتفعات... كيف سيكون طقس الايّام المقبلة؟

Lebanon 24
07-05-2022 | 01:51
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انكفأت الكتل الرطبة من فوق منطقتنا وبالتالي يعود الطقس ربيعي مستقر اليوم وخلال الايام المقبلة ويكون الطقس معتدل نهاراً ومائل الى البرودة ليلاً.

تفاصيل طقس اليوم السبت:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٤ و٢٤ درجة، بقاعا بين ٥ و ٢٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٨ و١٩ درجة. 
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٢- الجو: مشمس غائم جزئيا
٣- الرياح: غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س 
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و٨٥ ٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٥ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.

طقس اليومين المقبلين: 

الاحد: طقس معتدل قليل السحب والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٥ و٢٤ درجة ساحلا وبين ٩ و٢٠ بقاعاً وبين ١٠ و١٩ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س.

الاثنين: طقس معتدل قليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٦ و٢٦ درجة ساحلا وبين ١١ و٢٦ بقاعاً وبين ١٢ و٢١ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س.
المصدر: ال بي سي
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