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لبنان

ماذا قال الحريري في 7 أيّار؟ (صورة)

Lebanon 24
07-05-2022 | 02:22
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نشر الرئيس سعد الحريري على صفحته على "فيسبوك" صورة كتب عليها: "7 ايار... يوم اسود لن ننسى".
 
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