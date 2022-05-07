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لبنان

هذا ما يقوله جنبلاط أمام زوّاره

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-05-2022 | 03:15
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قالت مصادر سياسية متابعة إن رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط يقول أمام زواره باستمرار إنّه يعوّل على دور رئيس مجلس النواب نبيه برّي في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان وخصوصاً في ظل استحقاق الانتخابات النيابية. 
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وأشارت المصادر إلى أنّ جنبلاط كشف مراراً أمام زواره إنه على تواصل دائم مع برّي في الفترة الأخيرة، مرجحة عدم حصول لقاءٍ بين الطرفين بسبب اتخاذ الأخير المصيلح مقراً لاقامته حالياً استعدادا للانتخابات.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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