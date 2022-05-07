هذا ما يقوله جنبلاط أمام زوّاره

قالت مصادر سياسية متابعة إن رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط يقول أمام زواره باستمرار إنّه يعوّل على دور رئيس مجلس النواب نبيه برّي في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان وخصوصاً في ظل استحقاق الانتخابات النيابية.

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