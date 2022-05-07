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لبنان

ما جديد معركة "الدروز" الانتخابية في بيروت؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-05-2022 | 03:45
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كشفت مصادر سياسية إن هناك بحثاً يدور حول إمكانية سحب مرشح بارز عن المقعد الدرزي في دائرة بيروت الثانية، لصالح النائب فيصل الصايغ. 

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وأشارت المصادر إلى أنّ هناك اتصالات سياسية تشيرُ إلى أنّ ذلك الانسحاب، سيساهم في "إراحة" الصايغ قليلاً، وبالتالي يزيل العقبات من طريقه في ظل معركة حامية.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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