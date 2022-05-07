ما جديد معركة "الدروز" الانتخابية في بيروت؟

كشفت مصادر سياسية إن هناك بحثاً يدور حول إمكانية سحب مرشح بارز عن المقعد الدرزي في دائرة بيروت الثانية، لصالح النائب فيصل الصايغ.



Advertisement وأشارت المصادر إلى أنّ هناك اتصالات سياسية تشيرُ إلى أنّ ذلك الانسحاب، سيساهم في "إراحة" الصايغ قليلاً، وبالتالي يزيل العقبات من طريقه في ظل معركة حامية. وأشارت المصادر إلى أنّ هناك اتصالات سياسية تشيرُ إلى أنّ ذلك الانسحاب، سيساهم في "إراحة" الصايغ قليلاً، وبالتالي يزيل العقبات من طريقه في ظل معركة حامية.