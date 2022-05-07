سيناتور أميركي يصف إنتخابات لبنان بـ"الحاسمة"... هذا ما قاله

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حث رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور الديمقراطي، بوب مينيديز الحكومة اللبنانية على "ضمان إجراء الانتخابات المقبلة في الوقت المحدد، وبطريقة شفافة، وتمثيلية ونزيهة".وقال مينيديز في بيان صحفي إن الانتخابات النيابية في لبنان "حاسمة"، إذ "سيدلي المواطنون اللبنانيون في الداخل وحول العالم بأصواتهم وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة دفعت كثيرين منهم إلى الفقر، بينما أجبرت آخرين على مغادرة البلاد بحثا عن مستقبل أفضل".وأكد أنه يؤيد جميع "الناخبين اللبنانيين الذين ما زالوا ملتزمين بمستقبل ديمقراطي مزدهر لبلدهم، بمستقبل تسمح فيه سيادة القانون للحكومة بتوفير الخدمات الأساسية لمواطنيها ومحاسبة المتورطين في الفساد الذي أدى إلى كل هذه الأزمات الاقتصادية والانفجار المميت في ميناء بيروت في 4 آب 2020".