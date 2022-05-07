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لبنان

إحراق صورة للنائب عثمان علم الدين على أوتوستراد بحنين - المنية

Lebanon 24
07-05-2022 | 03:39
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اقدم مجهولون فجر اليوم على إحراق صورة عائدة للنائب عثمان علم الدين على اتوستراد بحنين - المنية، وكانت قد علقت منذ قرابة أسبوع تحت عنوان "أوفياء النائب عثمان علم الدين".
 
 
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عثمان علم الدين

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