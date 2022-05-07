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لبنان

سرقة سيارة ليل أمس في الميناء

Lebanon 24
07-05-2022 | 03:45
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اقدم مجهولون على سرقه سيارة في منطقه الميناء بجانب صاله قصر النجوم عند الساعة 11 ليلا، وفر السارقون بعدها الى جهة مجهولة.
 
والسيارة من نوع "مرسدس 300" لون احمر تحمل لوحة، رقمها 228912 G.
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ولمن شاهد السيارة، الرجاء الاتصال بالقوى الامنية.
 
 
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