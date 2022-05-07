سرقة سيارة ليل أمس في الميناء

اقدم مجهولون على سرقه سيارة في منطقه الميناء بجانب صاله قصر النجوم عند الساعة 11 ليلا، وفر السارقون بعدها الى جهة مجهولة.

والسيارة من نوع "مرسدس 300" لون احمر تحمل لوحة، رقمها 228912 G.

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ولمن شاهد السيارة، الرجاء الاتصال بالقوى الامنية.