ضبطته "شعبة المعلومات" بالجرم المشهود... كان يُروّج المخدّرات في بلدة العين

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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف مروجي المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات للشعبة حول قيام مجهول بترويج المخدرات في بلدة العين - راس بعلبك.على أثر ذلك باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المروج المذكور، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة تمكنت من تحديد هويته وهو المدعو:ع. ن. (مواليد عام 1984، لبناني)وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة أوقفته إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود في بلدة العين أثناء قيامه بترويج المخدرات في المحلة.وبتفتيشه، ضبط بحوزته: /34/ مظروفًا من مادة حشيشة الكيف زنة الواحد حوالي /2/غ، و/7/ مظاريف من مادة الكوكايين زنة الواحد حوالي /0،5/غ، و/6/ مظاريف من مادة الماريجوانا زنة الواحد /1/غ، و/48/ حبة مخدرة نوع كبتاغون.بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في بلدة العين.أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.