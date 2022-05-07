انتشرت صورة لاحد باعة الخضار المتجولين، وهو يبيع الخسة بـ5000 ليرة لبنانيّة فقط، وذلك بعدما وصل سعرها خلال شهر رمضان المبارك إلى 25000 ألف ليرة وأكثر.

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