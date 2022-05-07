تفاصيل حالة الطقس في لبنان.. هل ستهطل الأمطار مجدداً؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، واحتمال تساقط أمطار خفيفة داخلا وشمالا. وجاء في النشرة الآتي:

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- الحال العامة: طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها ويستقر تدريجا. ملاحظة: معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيار بين 18 و27 درجة.



- الطقس المتوقع في لبنان: - الحال العامة: طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها ويستقر تدريجا. ملاحظة: معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيار بين 18 و27 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان:

السبت:

قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وبرياح ناشطة، كما يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا خاصة في المناطق الشمالية حتى الفترة المسائية حيث تنحسر تدريجا.

الأحد:

قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل واحتمال تساقط امطار خفيفة داخلا وشمالا.

الإثنين:

غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية مع تساقط أمطار خفيفة في الداخل.

الثلاثاء: