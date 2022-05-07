Advertisement

لبنان

وزير الزراعة: الانتخابات تعطي صورة ايجابية داخلياً وخارجياً

Lebanon 24
07-05-2022 | 06:21
A-
A+
Doc-P-949773-637875265994160876.png
Doc-P-949773-637875265994160876.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رعى وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن الاحتفال الذي نظمته بلدية عربصاليم بالتعاون مع الوزارة لاطلاق مشروع تحريج موقع محمية عربصاليم، حضره الى الحاج حسن، ممثل النائب هاني قبيسي عباس مغربل، محافظ النبطية بالتكليف حسن فقيه، رئيس اتحاد بلديات اقليم التفاح بلال شحادي، مدير جمعية "جهاد البناء" في الجنوب قاسم حسن، مسؤول مكتب الشباب والرياضة في حركة "امل" في اقليم الجنوب علي حسن، شخصيات وفاعليات والاهالي.
Advertisement
 
وكانت كلمة للحاج حسن أعلن في مستهلها اننا "نضع اليوم في عربصاليم غرسة حرجية في إطار مشروع تشجير بالتعاون مع محافظ النبطية ومنظمات دولية والمشروع الاخضر وبطبيعة الحال مع وزارة الزراعة على مساحة 500 دونم  لنؤكد من خلال هذا المشروع حرصنا على توسيع المساحات الخضراء في منطقة الجنوب، لما لذلك من انعكاس ايجابي على البيئة التي نالها ما نالها من ضرر نتيجة الحرائق التي شهدتها عدة مناطق لبنانية، وهذا المشروع هو مشروع وطني بامتياز بدأناه في مناطق عكار والبقاع الغربي وبعلبك والهرمل والجنوب، وان وزارة الزراعة ورغم المدة القصيرة التي أطلقنا فيها مشاريع ورغم الحالة الاقتصادية الصعبة والازمة في مالية الدولة إلا أن الانجازات ان كان تخطيطا او تنفيذا نصفها في خانة العمل المستدام الصادق لرفع قدرة القطاع الزراعي على لعب دور مركزي في الاقتصاد الوطني".
 
وقال: "وطننا يحتاج منا كل الجهود الممكنة للخروج من الازمة المعقدة، ووطننا يتعافى من كل أزماته من خلال الاستحقاقات التي نلتزم مواعيدها ومنها الانتخابات النيابية التي نؤكد على ضرورة التصويت بكثافة لانها تمثل خيارا يعطي صورة ايجابية داخليا وخارجيا".
 
بعد ذلك، زرع الحاج حسن وفقيه شجرة في أرض المشروع، وشكر مسؤول مكتب الشباب والرياضة في حركة امل في الجنوب علي حسن لوزير الزراعة ولمحافظ النبطية مبادرتهما المميزة، مرحبا بهما في بلدتهما عربصاليم، وقال: "بهذا المشروع الذي سيطلق من باب العمل التنموي في البلدة ومن باب العمل البيئي والزراعي على قاعدة الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج، ومن هنا نأمل ان يتم استثمار هذا المشروع من قبل البلدية وهو بتصرفها اكيد، واليوم نشكر المحافظ فقيه على دوره الايجابي والرائد في سبيل خدمة البلدة ووضع كل امكاناته المتاحة ليكون في خدمة اهلنا في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة جدا".
 
وزار الحاج حسن مركز الجمعية التعاونية للتصنيع والانتاج الزراعي "زوادة الضيعة" في عربصاليم، والتقى بالقيمين عليها، مبديا تقديره للمنتجات التي يتم اعدادها وتصنيعها في الجمعية، مثنيا على جهود العاملات فيها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:13 | 2022-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:23 | 2022-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2022-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:52 | 2022-05-07
07:41 | 2022-05-07
07:29 | 2022-05-07
07:03 | 2022-05-07
06:26 | 2022-05-07
06:16 | 2022-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website