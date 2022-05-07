وزير الزراعة: الانتخابات تعطي صورة ايجابية داخلياً وخارجياً

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رعى وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن الاحتفال الذي نظمته بلدية عربصاليم بالتعاون مع الوزارة لاطلاق مشروع تحريج موقع محمية عربصاليم، حضره الى الحاج حسن، ممثل النائب هاني قبيسي عباس مغربل، محافظ النبطية بالتكليف حسن فقيه، رئيس اتحاد بلديات اقليم التفاح بلال شحادي، مدير جمعية "جهاد البناء" في الجنوب قاسم حسن، مسؤول مكتب الشباب والرياضة في حركة "امل" في اقليم الجنوب علي حسن، شخصيات وفاعليات والاهالي.وكانت كلمة للحاج حسن أعلن في مستهلها اننا "نضع اليوم في عربصاليم غرسة حرجية في إطار مشروع تشجير بالتعاون مع محافظ النبطية ومنظمات دولية والمشروع الاخضر وبطبيعة الحال مع وزارة الزراعة على مساحة 500 دونم لنؤكد من خلال هذا المشروع حرصنا على توسيع المساحات الخضراء في منطقة الجنوب، لما لذلك من انعكاس ايجابي على البيئة التي نالها ما نالها من ضرر نتيجة الحرائق التي شهدتها عدة مناطق لبنانية، وهذا المشروع هو مشروع وطني بامتياز بدأناه في مناطق عكار والبقاع الغربي وبعلبك والهرمل والجنوب، وان وزارة الزراعة ورغم المدة القصيرة التي أطلقنا فيها مشاريع ورغم الحالة الاقتصادية الصعبة والازمة في مالية الدولة إلا أن الانجازات ان كان تخطيطا او تنفيذا نصفها في خانة العمل المستدام الصادق لرفع قدرة القطاع الزراعي على لعب دور مركزي في الاقتصاد الوطني".وقال: "وطننا يحتاج منا كل الجهود الممكنة للخروج من الازمة المعقدة، ووطننا يتعافى من كل أزماته من خلال الاستحقاقات التي نلتزم مواعيدها ومنها الانتخابات النيابية التي نؤكد على ضرورة التصويت بكثافة لانها تمثل خيارا يعطي صورة ايجابية داخليا وخارجيا".بعد ذلك، زرع الحاج حسن وفقيه شجرة في أرض المشروع، وشكر مسؤول مكتب الشباب والرياضة في حركة امل في الجنوب علي حسن لوزير الزراعة ولمحافظ النبطية مبادرتهما المميزة، مرحبا بهما في بلدتهما عربصاليم، وقال: "بهذا المشروع الذي سيطلق من باب العمل التنموي في البلدة ومن باب العمل البيئي والزراعي على قاعدة الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج، ومن هنا نأمل ان يتم استثمار هذا المشروع من قبل البلدية وهو بتصرفها اكيد، واليوم نشكر المحافظ فقيه على دوره الايجابي والرائد في سبيل خدمة البلدة ووضع كل امكاناته المتاحة ليكون في خدمة اهلنا في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة جدا".وزار الحاج حسن مركز الجمعية التعاونية للتصنيع والانتاج الزراعي "زوادة الضيعة" في عربصاليم، والتقى بالقيمين عليها، مبديا تقديره للمنتجات التي يتم اعدادها وتصنيعها في الجمعية، مثنيا على جهود العاملات فيها.