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لبنان
بعدما أغلقتها الثلوج.. "الأشغال" تفتحُ طريق عيناتا - الأرز
Lebanon 24
07-05-2022
|
06:16
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تمكنت
جرافات وزارة الأشغال العامة التابعة للمديرية الإقليمية في البقاع - مركز عيناتا، من إعادة فتح طريق عيناتا الأرز، التي كانت أغلقت امس بسبب هطول الثلوج وحدوث انهيارات ثلجية، كما تم سحب السيارات التي كانت عالقة على الطريق.
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