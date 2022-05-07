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لبنان

بعدما أغلقتها الثلوج.. "الأشغال" تفتحُ طريق عيناتا - الأرز

Lebanon 24
07-05-2022 | 06:16
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تمكنت جرافات وزارة الأشغال العامة التابعة للمديرية الإقليمية في البقاع - مركز عيناتا، من إعادة فتح طريق عيناتا الأرز، التي كانت أغلقت امس بسبب هطول الثلوج وحدوث انهيارات ثلجية، كما تم سحب السيارات التي كانت عالقة على الطريق. 
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