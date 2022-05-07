بعدما أغلقتها الثلوج.. "الأشغال" تفتحُ طريق عيناتا - الأرز

تمكنت جرافات وزارة الأشغال العامة التابعة للمديرية الإقليمية في البقاع - مركز عيناتا، من إعادة فتح طريق عيناتا الأرز، التي كانت أغلقت امس بسبب هطول الثلوج وحدوث انهيارات ثلجية، كما تم سحب السيارات التي كانت عالقة على الطريق.

Advertisement