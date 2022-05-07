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لبنان

توترٌ داخل صبرا.. ماذا حصل؟

Lebanon 24
07-05-2022 | 06:26
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أقدم مجهولٌ على إطلاق النار باتجاه أحد محلات الهواتف في منطقة صبرا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في بيروت. 
 
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ووفقاً للمعلومات، فقد فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة، فيما حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها بالحادث. 
 

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لبنان

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