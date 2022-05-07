صوت انفجار يهزّ صيدا.. ما القصّة؟

أفادت مندوبة "لبنان24" عن سماع صوت انفجار قوي في مدينة صيدا، ظهر اليوم.

ووفقاً للمعلومات، فقد تبين أن الصوت الذي ترددت أصداؤه في مختلف أنحاء المدينة، ناتج عن تفجير الجيش لقذيفة قديمة في مرفأ صيدا.