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لبنان

صوت انفجار يهزّ صيدا.. ما القصّة؟

Lebanon 24
07-05-2022 | 07:03
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن سماع صوت انفجار قوي في مدينة صيدا، ظهر اليوم.
 
ووفقاً للمعلومات، فقد تبين أن الصوت الذي ترددت أصداؤه في مختلف أنحاء المدينة، ناتج عن تفجير الجيش لقذيفة قديمة في مرفأ صيدا. 
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