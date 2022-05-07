محافظ النبطية بحث مع رؤساء اقليم التفاح تأمين الكهرباء لمراكز الاقتراع

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عقد محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه، اجتماعاً مع رؤساء بلديات منطقتي النبطية واقليم التفاح في قاعة الصحافي عباس بدر الدين في اتحاد بلديات الشقيف، تناول فيها ملف الانتخابات وتحديدا ملف تأمين التيار الكهربائي لمراكز الاقتراع يوم 15 أيار المقبل.وأكد فقيه خلال اللقاء "ضرورة تأمين التيار الكهربائي لمراكز الاقتراع في كل بلدة ، بمساهمة مباشرة من قبل اصحاب الاشتراكات الخاصة، وبموجب اتفاقات خطية تبرمها البلديات مع أصحاب الاشتراكات لتزويد مراكز الاقتراع بالتيار الكهربائي في يوم الانتخاب الطويل تبدأ من الخامسة عصر السبت وحتى انتهاء عملية فرز الاصوات في كل مركز، على ان تزود قصور العدل ببطاريات وأجهزة UPS في حين سيجري تأمين مولدات كهربائية في البلدات التي لا اشتراك داخلها، إضافة الى تأمين 5 مولدات اضافية مع فريقين تقنيين لحالات الطوارئ".وأشار الى ان "البلديات ستتولى عبر أفراد الشرطة فيها تنظيم عملية السير الانتخابي في الطرق، وتأمين الحماية الليلية لمراكز الاقتراع"، لافتا الى ان "كل الاجراءات اللوجستية والادارية تمت لهذه العملية، حتى انه تم تجهيز مراكز الاقتراع بممرات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، على ان يتم تسليم القرطاسية قبل يومين من الاستحقاق"، مركزاً على اهمية هذا الملف في دائرة الجنوب الثالثة حيث يوجد 784 قلم اقتراع، يتوزعون على اقضية بنت جبيل، مرجعيون، حاصبيا والنبطية، في حين يتحضر 700 موظف ورئيس قلم للاقتراع يوم الخميس المقبل في قلمي اقتراع خصصا لهم في ثانوية حسن كامل الصباح في النبطية، في عملية انتخابية ستحدد نسبة المشاركة في دورة 2022 والتي يتوقع ان تكون مرتفعة مقارنة بإنتخابات 2018".