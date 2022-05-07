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لبنان

بيرم: الانتخابات النيابية مصيرية ومفصلية

Lebanon 24
07-05-2022 | 07:41
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نظم "حزب الله" لقاء سياسياً مع وزير العمل مصطفى بيرم بعنوان "مقاومة وبناء ... عزة وإباء"، في بلدة يحمر الشقيف، في حضور رئيس البلدية حسين بركات ومختاري البلدة سمير قاسم ورفيق زهور وإمام البلدة الشيخ نزار سعيد والمسؤول التنظيمي للحزب في يحمر كمال قرة علي وفاعليات.
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وفي كلمة له، قال بيرم: "عندما نأتي الى يحمر نزداد فخرا وعزة وشموخا بشموخ هذه البلدة التي قدمت الشهداء في ميدان المقاومة للعدو الاسرائيلي، فكان منها القادة على مستوى الوطن والقافلة طويلة لأسماء أرعبت العدو الاسرائيلي وسكنت الوجدان الوطني واستحالت أوسمة على صدر الوطن، وصولا الى شهداء الواجب المقدس".
  
وأضاف: "اسرائيل لا تزال تضع لبنان وجنوبه على منظار الاستهداف الامني وفي دائرة التصويب للنيل من لبنان ومقاومته التي الحقت الهزيمة بالجيش الذي لا يقهر في تموز من العام 2006، وهذا ما يدعونا الى الحذر والتنبه للمخاطر الاسرائيلية المحدقة بلبنان وضرورة تمتين أواصر الوحدة الوطنية الداخلية والالتفاف حول المقاومة وخيارها وثقافتها، وحول الجيش والدولة ومؤسساتها وتصليب الموقف الوطني والحفاظ على عناصر القوة استعدادا للمواجهة المقبلة مع العدو الاسرائيلي من خلال معادلة الجيش والشعب والمقاومة والابتعاد عن الخلافات والمناكفات".
 
وشدد على أن "الانتخابات النيابية مصيرية ومفصلية وتحدد سياسة لبنان للسنوات الأربع على الأقل، لذلك يجب عليكم ان تهبوا هبة رجل واحد للاقتراع في 15 أيار لترسلوا رسالة للعالم ان لبنان قادر على إدارة نفسه بنفسه".
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